Alpe d’Huzes misbruikt door corrupte ambtenaar: ‘Die man is ziek, hij pakt geld van kinderen met kanker’

Sloop gewraakt pand Keiweg op z’n vroegst eind 2023: ‘Vertraging bij aannemer en weerstand bij buren’

OOSTERHOUT - Pas in het vierde kwartaal van dit jaar worden er knopen doorgehakt over de bouw van een appartementencomplex op de hoek Keistraat-Ridderstraat in Oosterhout. Wethouder Arnoud Kastelijns die spreekt van ‘vertraging’. Bij de aannemer en door weerstand bij de buren.