Als de ruigpootbuizerd zijn vleugels uitstrijkt staat hij bij voorbaat al met 3-0 voor

Erop: Ruigpootbuizerd

De ruigpootbuizerd is in Brabant! Het klinkt als de ronkende aankondiging van een nieuwe achtbaan in de Efteling: een angstaanjagende dollemansrit op de rug van een duikende roofvogel. Maar nee, de ruigpootbuizerd is geen hersenspinsel van de nazaten van Anton Pieck. Hij is echt en zit in de Biesbosch. Boswachter Thomas van der Es ontdekte afgelopen week zijn nieuwe gast. Een ruigpootbuizerd is zeldzaam. Al is zeldzaam een relatief begrip in de Biesbosch; elke week worden er pelotons met zeldzame vogels gespot. Wie de nieuwsberichten moet geloven, zou denken dat alle bijzondere vogels ter wereld samenkomen in dit drassige stukje Brabant. Het zijn er zoveel dat zelfs de gewone kraai en meeuw zich er zeldzaam gaan voelen. Noem een woordcombinatie zo gek of het zit wel in de Biesbosch: de wipneusarend, scheelooggier, pruillipvink, klappertandvalk...