Als je woning uitbrandt: 'We hebben niks meer, alleen nog elkaar'

BREDA - Wat een klein nieuwsbericht is over een woningbrand, heeft een enorme impact op de bewoners die alles wat ze bezitten in rook zien opgaan.

,,Is dit het", vraagt Peshawa Ismaël aan zijn vrouw Adriana en kijkt naar de drie tassen die Adriana zojuist uit de zwart gebladderde bovenwoning aan de Boschstraat heeft gehaald. ,,Dit is het", knikt ze. Meer niet. ,,Dit is alles wat we nog hebben." De rest is weg. Verbrand.

Volledig scherm Een raam van de bovenwoning in de Boschstraat die zaterdagnacht uitbrandde. Foto Perry Roovers / MaRicMedia © Perry Roovers / MaRicMedia Het is maandag. We staan in de Bouwerijstraat. Precies op de plek waar we ook in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.30 uur stonden. Peshawa en Adriana waren toen in pyjama. Op blote voeten in de vrieskou. Terwijl zij huilde en hij haar troostend omarmde, keken ze machteloos toe hoe de woning, waar ze even daarvoor nog sliepen, uitbrandde.

Naar buiten

Nu, maandagochtend, vertelt Peshawa hoe hij die nacht wakker schrok van de rook. Eén tel, toen begreep hij: brand! Hij schudde zijn vrouw wakker. ,,We sprongen uit bed, ik pakte haar hand, we renden naar de deur. Toen we die openden kwam er een enorme hoeveelheid rook op ons af. Tastend gingen we de trap af, het dakterras op, naar buiten. Daar stonden ook de bewoners van de etage onder ons. Gelukkig. We waren allemaal veilig. Maar", en hij knikt naar de zwarte kozijnen. ,,We zagen de vlammen uit ons huis slaan en wisten: alles is weg."

Peshawa kijkt mij aan: ,,Jij was er ook", zegt hij dan. Ik knik en vertel. Hoe ik toevallig de Boschstraat in fietste en zag hoeveel rook er was. Uit café De Beyerd kwamen eigenaar Mikel de Jongh en een vaste gast rennen. Samen zochten we, zagen uit de dakkapel een rookkolom. De vaste gast begon meteen aan te bellen, te roepen, in de hoop bewoners te wekken. Iemand op straat riep dat hij 1-1-2 had gebeld. En terwijl de politie de straat inreed, zag ik Peshawa. In zijn dunne pyjamabroek kwam hij uit de Bouwerijstraat rennen, wenkte. Ik ging mee en zag, terwijl de politie aan de voorkant de deur probeerde in te slaan, hoe het vuur juist uit de achterkant sloeg.

Dekbedden

We renden de Boschstraat weer in, riepen de politie, die rende mee. ,,Iedereen uit het pand?" Ja, wist Peshawa en wees, terwijl de brandweer arriveerde. Hij, zijn vrouw, en de drie bewoners en hun hond van de andere etage. Iedereen veilig. Maar verkleumd tot op het bot. ,,Toen kwamen de mensen van boven de Turkse bakkerij in de Boschstraat dekbedden uitdelen", weet Adriana. Ze is ze nog steeds dankbaar, zegt ze.

Volledig scherm Een paar tassen, dat is alles wat Adriana heeft kunnen redden. Ze zet ze in de auto van een vriend © Edine Wijnands Deze maandag vertellen Peshawa en Adriana. Hoe ze naar het ziekenhuis moesten, terwijl de andere slachtoffers werden opgevangen in het Indiase eethuis in de Boschstraat. ,,We hadden veel rook ingeademd." Hoe hun vriend Wahik, die ze hadden kunnen bellen, hen ophaalde en mee naar huis nam. Daar logeren ze nu. Slapen er in het bed van Wahik en zijn vrouw. Die zijn zolang in hun woonkamer gaan liggen.

Identificatie

Voor de andere slachtoffers was het probleem groter. Geen hotel accepteerde een hond of wilde hen zonder identificatie opnemen, vertelt de huisbaas, die inmiddels ook is aangekomen. ,,Ze hadden natuurlijk geen ID", zegt hij. ,,Die was verbrand. Ik heb ze toen mee naar huis genomen."

Deze maandag. ,,Zijn we even terug geweest", zegt Wahik, die met zijn vrienden mee is. ,,Kijken of er nog iets is gered. Adriana heeft nog wat kleren kunnen vinden. Ze stinken, maar zijn nodig. Peshawa heeft mijn maat, kan mijn kleren aan. Maar Adriana heeft alleen haar pyjama."

Ongedeerd

Adriana knikt. Kijkt naar de tassen. Het is alles wat zij en Peshawa nog bezitten. Geen spullen, geen foto's, geen huis. Niets. Alleen: ,,Elkaar gelukkig", zegt Peshawa. ,,We weten: het wordt moeilijk om een nieuw huis te vinden, om alles weer op te bouwen." Adriana begint weer te huilen. Maar: ,,We zijn ongedeerd." Dat is uiteindelijk het belangrijkst.