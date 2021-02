Als zedenrechercheur is het continu balanceren: ‘Ben maar eens empathisch én kritisch tegelijk’

Nog geen krant in de bus? Zo lees je alvast digitaal

7:00 Het was een week met prachtig winters weer, maar sneeuwval en vorst leidden voor de distributeurs en bezorgers van kranten tot problemen. Sinds dinsdag ligt de krant in het grootste gedeelte van Nederland weer op de mat. En u kunt ervan overtuigd zijn dat we er alles aan doen om de krant te bezorgen. Toch valt niet uit te sluiten dat de zaterdagkrant, met ijzig koude nachten, toch iets later komt.