Alsjeblíeft, mogen we het bejaardenhuis terug?

Jeugdover­last in Noord-Bra­bant: in Boxtel wordt relatief het meest geklaagd

5:00 BOXTEL - In Noord-Brabant staat Boxtel bovenaan qua meldingen van jeugdoverlast. Per duizend inwoners werd er vorig jaar 7,4 keer geklaagd. Vergeleken met de steden Breda (2,8), Eindhoven (3,2), Den Bosch (5,5) en Tilburg (5,6) is dat veel. Het landelijke gemiddelde ligt op 4,4 meldingen per duizend inwoners. Dat zijn er 209 per dag.