Amber Alert voor ontvoerde kleuter Dean (4), Belgische oppas opgepakt in Nederland

De 34-jarige Belg die gezocht werd vanwege de verdwijning van de 4-jarige Dean, is vanmiddag in het dorpje Meerkerk bij Utrecht aangehouden. Hij was daar alleen. Uit verder onderzoek bleek dat hij zijn auto had achterlaten bij een bedrijf in Gorinchem, de auto is daar aangetroffen en veilig gesteld.