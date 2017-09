Amerikaanse rivierkreeft in Brabant: uitroeien of opeten?

Waterschap Brabantse Delta heeft niet de indruk dat dat ook voor de regio West- en Midden-Brabant geldt. ,,Wij houden de stand niet bij en zien ze op bepaalde plekken niet meer dan op andere", zegt voorlichter Peter van den Bosch. ,,Maar in deze periode van het jaar zie je ze vaker omdat ze vanuit het water het land op gaan om een mannetje of vrouwtje te zoeken. Met opengespreide scharen lopen ze dan zo over een fietspad of in een tuin. Maar ook als er in een waterpartij heel erg veel soortgenoten zitten, gaan er een aantal uit, op zoek naar ander water."



De rode Amerikaanse rivierkreeft is een probleem, zegt de waterschapswoordvoerder, omdat hij de biologische diversiteit bedreigt. ,,Hij woelt de bodem om en kan daardoor het ontstaan van blauwalg bevorderen'', legt de woordvoerder uit.



,,Daarnaast is hij drager van de kreeftenpest en verdringt zo de inheemse rivierkreeftensoorten. Er bestaat een Europese richtlijn om zogeheten invasieve exoten te bestrijden, maar de provincie Brabant heeft hierin de regie, wij wachten af welke rol ons past. Wij komen in ieder geval niet langs om ze te vangen."