Anderhalf miljoen mensen (!) zagen de open sollicitatie van Dave: ‘Het loopt positief uit de hand’

Deelname van Boekelse BMX-er Judy Baauw aan WK is onzeker

Het is nog niet duidelijk of Judy Baauw dit weekend mee kan doen met het wereldkampioenschap BMX dat dit weekend in Nantes wordt gehouden. De 28-jarige rijdster, die in Boekel woont, heeft zaterdag namelijk tijdens de laatste training voor het WK in Frankrijk haar duim gebroken.

28 juli