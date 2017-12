Angst regeert in deze straat in Helmond: 'We worden geïntimideerd'

HELMOND - Een brandbrief aan de burgemeester, een politie-inval en onlangs nog een neergestoken agent. Wat is er allemaal aan de hand in de appartementencomplexen aan de Kasteel-Traverse in Helmond?

In een appartementencomplex aan de Kasteel-Traverse in Helmond wordt al jaren gedeald, gestolen, gevochten en gesloopt. Dat stellen bewoners van het koopwoningcomplex La Façade. Deze week vond er in een van de appartementen een politie-inval plaats, nadat een bewoner een brandbrief had gestuurd aan burgemeester Elly Blanksma.

Die handelde direct. Het PIT (Peelland Interventie Team) hield tijdens de inval geen verdachte aan, maar van de politie-actie ging een duidelijk signaal uit. De noodkreet van de bewoners wordt uiterst serieus genomen.

Twee weken geleden werd er aan de overzijde van het betreffende complex een politieagent in zijn nek gestoken. Dat incident en de inval hebben geen verband met elkaar, wel is duidelijk dat het de laatste tijd onrustig is aan de Kasteel-Traverse. De man die de agent aanviel, had een conflict met de verhuurder (een zorginstelling). Volgens Woonpartners, eigenaar van huurwoningencomplex De Veste, wordt er verder weinig overlast ervaren.

Aan de Kasteel Traverse in Helmond is donderdag 23 november een politieagent gewond geraakt. De agent werd tijdens zijn werk in een woning in de hals gestoken. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. © ANP

Rumoerig

Toch is het 's nachts zeer rumoerig rond de twee appartementenblokken. Auto's rijden af en aan om drugs te droppen, mensen lopen onder invloed rond. Bewoners van La Façade wijzen naar twee overlastgevende adressen in hun complex. Daar komt 's nachts het nodige volk over de vloer, ook vanuit 'de overkant'. Er worden fietsen en scootmobiels gejat, ruiten ingeslagen en afvalzakken gedumpt. Verschillende ruimtes zijn bevuild met urine en uitwerpselen.

Soms worden bewoners geïntimideerd door 'de visite' van de twee beruchte bewoners. Zij zijn bang voor de groep harddrugs-gebruikers en willen niet met hun naam in de krant. Een persoon die al meer dan twintig jaar in La Façade woont, wil gaan verhuizen door de al jaren aanhoudende overlast.

Bloedsporen

In de brandbrief wordt er verder gerept over ruzies en vechtpartijen in het complex, met nog altijd zichtbare bloedsporen tot gevolg. Ook is er een aantal maanden geleden een hennepplantage ontmanteld in La Façade. De schrijver van de brandbrief vreest dat bewoners voor eigen rechter gaan spelen. De onmacht over de overlast is groot. ,,Enkele weken geleden heb ik een tweetal bewoners letterlijk moeten tegenhouden toen die met knuppel en hockeystick zelf verhaal wilden halen", schrijft hij aan Blanksma.

Hoewel er tijdens de inval van afgelopen week niemand werd aangehouden, is het de gemeente en de politie menens. Op het adres waar de overlast vandaan zou komen, werd een fiets aangetroffen die waarschijnlijk is gestolen. Ook heeft de politie 'constateringen gedaan', die aanleiding geven om de situatie nauwlettend in de gaten te houden. De groep gebruikers die het complex vaak in de nachtelijke uren betreedt, stond en staat op de radar van gemeente en politie.

Advocaat