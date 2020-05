Angst voor corona houdt bewoners uit verpleeghuis

Er zijn in verpleeghuizen veel te weinig plekken voor kwetsbare ouderen, meldde het Brabants Dagblad 29 februari. En dat veel mensen te lang op de wachtlijst moesten. Maar dat was voordat corona keihard toesloeg, juist in Brabant. Nu, drie maanden later, is de situatie 180 graden gedraaid; nu wachten lege kamers op nieuwe bewoners.