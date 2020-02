Angst voor het PVV-spook zit nog altijd diep bij het CDA

Carnaval steeds groter in Australië: ‘Geëmi­greer­de Brabanders willen traditie doorgeven’

12 februari Voor het tweede jaar op een rij kunnen liefhebbers ook in Australië carnaval vieren. Een groep enthousiaste Brabanders en Limburgers organiseert carnavalsfeesten in de zon. De animo was vorig jaar zo groot dat de polonaise nu niet in twee maar in drie steden gelopen wordt. En in 2021 wellicht vier of vijf.