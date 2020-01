Anna (63) dreigde na scheiding pensioen te verliezen, ondanks notariële akte: ‘Je denkt dat je de zaken goed hebt geregeld’

Brandweer: aanzien­lijk meer incidenten in midden en noorden van Brabant tijdens jaarwisse­ling

2 januari Tijdens de jaarwisseling had de brandweer te maken met aanzienlijk meer incidenten dan vorig jaar. In Midden- en West-Brabant steeg het aantal uitrukken met 45 procent naar 224 gevallen. Het is het hoogste aantal in de afgelopen vijf jaar. In heel Brabant kwam de brandweer deze jaarwisseling 422 keer in actie, tegenover 353 een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Brandweer Nederland.