Annemiek van Vleuten met ‘lichte kater’ vliegensvlug weer terug uit Pau voor De Draai

indebuurt.nl Manon, Luke en Mels organise­ren een drum & bassfeest in Tilburg: 'We willen lokale dj's laten groeien'

Hou jij ook zo van drum & bassmuziek? In Tilburg kun je lang zoeken naar een feestje waar jouw favoriete muziek wordt gedraaid. Manon, Luke en Mels wilden daar als drum & bassliefhebbers van het eerste uur verandering in brengen. Eén keer per maand organiseren ze in de Gin Fizz in Tilburg hun eigen feest onder de naam Avian Bass Collective (ABC).