Anonieme beller over dodelijk drugslab in Eksel is bekend bij politie Eindhoven

podcastEINDHOVEN/EKSEL - Een jaar na de vondst van drie overleden jongens in een Belgisch drugslab is nog steeds niet bekend wat zich daar heeft afgespeeld. Goed geïnformeerde bronnen melden aan de Brabantse Onderzoeksredactie van deze krant dat de politie inmiddels wel weet wie in de nacht van 28 op 29 januari 2019 naar de meldkamer belde met de mededeling dat er in Eksel ‘iets ergs’ was gebeurd.

De man belde die nacht met de meldkamer in Eindhoven en vertelde dat in een bedrijfspand in Eksel iets goed mis was. De ingeseinde Belgische politie trof in het bewuste pand een drugslab met drie dode twintigers aan. Het ging om twee Eindhovenaren en een man uit Valkenswaard, van respectievelijk 22, 23 en 25 jaar. Een fout tijdens de productie van synthetische drugs bleek hun fataal te zijn geworden.

Het geluidsfragment van het anonieme telefoontje werd in mei vorig jaar in Opsporing Verzocht afgespeeld in de hoop dat iemand de beller zou herkennen. Of die uitzending uiteindelijk tot de gouden tip heeft geleid, is niet bekend. Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant wil ook niet bevestigen dat de beller bekend is.

Drie mannen nog verdacht

De politie pakte vorig jaar vier mannen op voor mogelijke betrokkenheid bij het drugslab. Drie van hen zijn nog verdacht, melden ingewijden. Een man zit nog vast. Hij moet maandag 3 februari in een procedurele zitting voor de rechter verschijnen. Hoewel de zaak dan niet inhoudelijk wordt behandeld, kan er meer duidelijkheid komen over zijn rol. Het is niet bekend of deze verdachte de anonieme beller is.

In West-Brabant doet justitie ook onderzoek naar het lab in Eksel. In Bergen op Zoom werd in november onder anderen Paul G. aangehouden. De schoonzoon van motorbendeleider Klaas Otto wordt verdacht van deelname aan een crimineel netwerk dat drie drugslabs opzette. G. zou degene zijn die zich met ‘Eksel’ bemoeide, meldt het OM Zeeland/West-Brabant. Hij moet 9 maart voor de rechter verschijnen.