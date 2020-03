Anonimiteit bij Meld Misdaad Anoniem boven alles (nou ja, bijna alles)

Een ondergrondse hennepkwekerij in Eindhoven, een verkrachting van een jonge vrouw in Oudenbosch, een grote partij illegaal vuurwerk in Geldrop, voor miljoenen euro’s aan xtc-pillen in Nieuwendijk en drugslabs en wiethokken verspreid over heel Brabant. De lijst met ontdekkingen vorig jaar waarvoor de politie een diepe buiging mag maken naar Meld Misdaad Anoniem is fors. Met dank aan die telefoontjes richting de landelijke tiplijn konden agenten vorig jaar in totaal voor 5 miljoen euro straatwaarde aan hennep in beslag nemen. Ook verdwenen er minstens 55 vuurwapens van de straat.