'Anti-pis-verf' moet wildplassers uit steegje houden

'Iedere dag'

Het idee hiervoor komt uit de koker van een aantal bewoners van die steeg. Die zijn de wildplassers in hun straat namelijk meer dan beu. ,,Het is vrijwel iedere dag wel een keer raak'', zegt bewoner Frans Jacobs. Vooral het achterste, beschutte gedeelte is geliefd onder de pinkelaars, weet buurman James Habibuw: ,,Met carnaval staat daar soms een hele rij te plassen: mannen, vrouwen... alles door elkaar.''

In hun zoektocht naar mogelijk oplossingen kwamen ze via Google op de speciale verf uit. Tijdens een van de reguliere overleggen tussen de bewoners en de gemeente Roosendaal is dit vervolgens voorgesteld. Eerder kregen de bewoners van het steegje het op die manier al voor elkaar dat hun straat werd afgesloten voor wildparkeerders, dat er geveegd werd en dat er extra beplanting kwam.

Proef

En ook aan deze oplossing werkt de gemeente Roosendaal met alle liefde mee, zegt gemeentewoordvoerder Jeroen Steenmeijer. ,,Het is mooi als inwoners zelf met oplossingen komen, dan willen we graag helpen.'' Het is volgens hem voor het eerst dat een dergelijke afstotende coating in Roosendaal wordt aangebracht. Hij sluit niet uit dat er bij succes meer plekken volgen. ,,We zien het als een proef, laten we eerst eens kijken of dit werkt.''