Antimisdaad-drones niet 24/7 in Brabants luchtruim

DEN BOSCH - Er komen geen drones die in Brabant dag en nacht op zoek gaan naar criminele activiteiten. Niet alleen is de provincie veel te groot om dag en nacht in de gaten te houden, bovendien laten wet en regelgeving het niet toe dat kleine onbemande vliegtuigjes permanent in de lucht hangen om toezicht te houden.

Dat schrijft het provinciebestuur aan Maikel Boon, PVV-lid van Provinciale Staten. De politicus uit Bergen op Zoom vroeg zich af of drones kunnen helpen bij het bestrijden van criminele activiteiten in het buitengebied. Waarom niet, vroeg Boon zich af, want de brandweer heeft ook al een ontheffing om ’s nachts met drones het Brabantse luchtruim af te speuren.

Dat klopt, melden Gedeputeerde Staten. Maar die ontheffing is tijdelijk en alleen maar bedoeld om branden in een betrekkelijk klein gebied te bestrijden. Brabant is met zijn omvang van ongeveer 450.000 hectare veel te groot om met drones in de gaten te houden.

Boon heeft zijn hoop gevestigd op drones vol slimme software en kunstmatige intelligentie die zelfstandig hun gang gaan. Ze zijn zo modern dat ze niet per se 24 uur per dag, zeven dagen per week aangestuurd hoeven te worden.

Interessant, maar ook daar verwachten Gedeputeerde Staten weinig heil van. Er zitten te veel juridische haken en ogen aan dat voorstel. Diverse wetten en verordeningen staan het vliegen met drones en het maken van camerabeelden namelijk niet toe. Dus helaas voor Boon, slimme drones zullen er voorlopig niet actief worden boven de Brabantse buitengebieden.