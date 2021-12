Antwerpen puilt uit door Nederlanders die lockdown omzeilen: 'Zo stervensdruk dat we geen klanten meer kunnen helpen’

Nieuwsover­zicht | Shishaloun­ge beschoten, explosief verwijderd - Files bij de grens door shoppende Brabanders

Bij de grens met België stonden maandagochtend files op de A27 en A58. Volgens de ANWB staken voornamelijk Brabanders massaal de grens over om te gaan shoppen bij de zuiderburen. In Eindhoven is geschoten op een shishalounge en er werd ook een explosief gevonden. Een moeder en haar zoon zijn omgekomen bij een ongeluk in Oosterhout. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

27 december