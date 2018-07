ANWB bevestigt: veel meer ongelukken op snelwegen in eerste halfjaar van 2018

Dat geldt ook voor Brabant, waar het aantal dodelijke ongelukken schrikbarend hoog is. In het eerste halfjaar vielen in het verkeer al meer dan zestig doden bij ongelukken. In heel 2017 vielen er nog 98 verkeersdoden in de provincie. Mocht het aantal dodelijke ongelukken niet sterk dalen in het tweede halfjaar van 2018, komt het totaal veel hoger uit.