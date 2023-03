ANWB: Regen en ongelukken zorgen voor drukste ochtendspits van het jaar

Verdachte (20) meldt zich voor zware mishande­ling in Breda, slachtof­fer werd met glas in gezicht geslagen

BREDA - Een 20-jarige man heeft zich maandagavond als verdachte gemeld bij de politie, nadat hij zijn gezicht herkende in het programma Bureau Brabant. In de uitzending werd een mishandeling in Breda behandeld, waarbij een man tijdens het stappen zware verwondingen in zijn gezicht opliep. De verdachte geeft zelf aan dat hij zich niks meer van het incident herinnert.