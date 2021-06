ANWB trapt hard op de rem voor onuitwisbare herinnering. ‘Geen gordel? Dat durf ik niet meer hoor’

Twee keer links en één keer rechts kijken. Hand uitsteken op de fiets en wachten bij rood. Het is de basis. Geleerd van je ouders en geoefend op school. Iedereen kent van kleins af aan die basisregels voor deelname in het verkeer. Want jong geleerd is...Maar ergens lijkt het nu toch mis te gaan. Laatste cijfers van SWOV toonden aan dat een flink deel van de dodelijke verkeersslachtoffers geen gordel droeg. Van de 119 overleden slachtoffers droegen er 44 geen gordel; 24 bestuurders, 20 passagiers. Voornamelijk jongeren onder de 24. Ze droegen de gordel niet of achter de rug. Soms werd zelfs na een ongeluk een losse gesp gevonden waarmee het geluid van de gordelverklikker werd uitgeschakeld. ,,Het is jeugd die zich onsterfelijk acht, die zich graag verzet en baldadig is”, denkt Bas van Rossen. Al jarenlang draait hij mee in het Streetwise project van de ANWB. De club die op scholen (onder andere) het belang van die gordel toelicht. De cijfers van SWOV verbaasde hem nauwelijks. ,,Je schrikt wel even van het hoge aantal, maar jongeren verzetten zich nou eenmaal graag. Ze weten echt allemaal wel dat een gordel belangrijk is. Dat leren ze al heel vroeg.”