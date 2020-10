Arabisch jongetje (10) duikt zonder familie op bij tankstation in Helenaveen: ‘Alleen uit Syrië gekomen’

Nieuwsover­zicht | Griepprik eerder op door corona - Protest tegen Zwarte én Grijze Piet

19 oktober Zwarte Piet is in Eindhoven in de ban gedaan, maar de alternatieve Grijze Giet valt ook niet in de smaak bij anti-racismegroepen. Ze noemen het een ‘pseudo-blackface’ en gaan daarom alsnog demonstreren tijdens de intocht in Eindhoven - hoe die er tijdens corona ook uit mag zien. Verder was er vandaag nieuws over de griepprik. Er zijn grote tekorten dit jaar. En er is goed nieuws voor een hondje dat verdween in een dassenburcht. De baasjes waren dit weekend bang dat de dassen de Jack Russel zouden doodbijten, maar het bleek vandaag toch goed afgelopen.