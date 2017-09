Arbeidsmigranten in Roosendaal moeten zich gaan gedragen

ROOSENDAAL - 'Bij ons mag je geen alcohol drinken op straat, je mag daar niet plassen en ook geen rommel achterlaten. Je auto parkeer je in de vakken'. In een brief wijst de Roosendaalse burgemeester Jacques Niederer de arbeidsmigranten in zijn gemeente op de geldende regels.

'Wij verwachten van al onze inwoners, dus ook van u, dat zij zich ten opzichte van elkaar netjes gedragen. Op die manier houden we met z'n allen Roosendaal een fijne stad om in te leven', staat in de brief.

Niederer heeft deze geschreven in samenwerking met de Poolse ambassade, uitzendbureaus voor arbeidsmigranten en supermarkten die zich specifiek op deze doelgroep richten. ,,Ik heb hen deelgenoot gemaakt van dit gemeenschappelijk probleem om te komen tot duurzame oplossingen'', zegt Niederer die blij is met de samenwerking. Deze partijen hebben eerder bij elkaar gezeten om na te denken over de problematiek

Een van de uitzendbureaus ontving onlangs van omwonenden foto's van overtreders van de parkeeregels en het alcoholverbod en heeft deze werknemers een waarschuwingsbrief gestuurd. De brief van de gemeente wordt verspreid in het Pools, Bulgaars en Roemeens. De ontvanger wordt ook gewezen op wat er in Roosendaal allemaal te doen is, maar een streng geluid heeft de boventoon.

Bekeuren

Met de brief wil Niederer een antwoord geven op de aanhoudende overlast bij de Poolse supermarkten in Roosendaal. Dit zijn verbodsgebieden voor openbaar alcoholgebruik. De burgemeester zegt in antwoord op vragen van de fractie VLP dat er intensief wordt gecontroleerd. Hij kan pas bekeuren als de overtreders op heterdaad worden betrapt. De eigenaren van verkeerd geparkeerde auto's krijgen waarschuwingsbrieven.