Archeologie en het dagelijks leven opnieuw opgetekend in herdruk boek Heilige Driehoek

Oisterwijk stevent af op tekort: raad moet zich buigen over hogere kosten voor de burger

OISTERWIJK – De gemeente Oisterwijk stevent af op een tekort in 2026 en 2027. Dat is het gevolg van stijgende kosten, maar ook de onzekerheid over de bijdrage van het Rijk. De tekorten zijn respectievelijk 2,9 miljoen en 3,9 miljoen. Dat blijkt uit de perspectiefnota tot 2027.