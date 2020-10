Ares: ‘Ze hebben me onderschat, dat is mijn grootste zegen’

‘Aanraken of afblijven, moderniseer of achterblijven‘, rapt Rens Ottema, alias Ares, in zijn zangerige flow in zijn nieuwe song Radiografisch, net als de woorden ‘Camera’s, tralies‘. Of die termen ook een tegenstelling of juist een verband vormen, laat de uit Oosterhout afkomstige rapper in het midden. ,,Kijken of jij het verband ziet, of het ziet als tegenstelling. Of dat je juist door er een verband tussen te plaatsen, gaat twijfelen over de andere tegenstellingen. Zo open je het voor interpretatie.”