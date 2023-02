Arjen Lubach speelt één keer buiten Amsterdam: in De Kring in Roosendaal

Al bijna een jaar is Lubach vier keer per week te zien met De Avondshow . Daarvoor werd hij bij het grote publiek bekend met zijn show Zondag met Lubach bij de VPRO. Zijn programma's bereiken steeds een groot publiek met gemiddeld een miljoen kijkers per uitzending. In januari riep het blad Broadcast Magazine hem uit tot Mediapersoon van het Jaar 2022 .

Naast zijn tv-werk is Lubach (Groningen, 1979) actief in het theater. Al een paar jaar werkt hij aan zijn nieuwe show. Door een reeks lockdowns kwam het er echter maar niet van. Nu is zijn Comedy Tour klaar. Hij speelt het van 1 mei tot en met 10 juni in De Kleine Komedie aan de Amstel. Daarna gaat ie één keer het land in en staat ie in juli twee keer in De Kring.