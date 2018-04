Arrestaties in Brabant voor terrorisme: 'Marokkanen spraken over aanslag op Turkse consulaat'

De mannen kwamen in beeld in een onderzoek naar een geluidsfragment dat de AIVD in 2017 beschikbaar stelde in een ander onderzoek. Dat richtte zich op een verdachte in Rotterdam die in een kelderbox een kalasjnikov met munitie en een grote hoeveelheid illegaal zwaar vuurwerk had liggen.



Het geluidsfragment, dat werd afgeluisterd door de AIVD ergens in Brabant, is een opname van een gesprek waaraan de verdachte in de Rotterdamse zaak en een aantal van de vandaag aangehouden mannen deelnamen. In het afgeluisterde fragment wordt gesproken over een te plegen aanslag op het Turkse consulaat.