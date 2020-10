Arriva bouwt kuchschermen in voor chauffeurs: ‘Persoonlijk contact weer mogelijk’

Nieuwsover­zicht | Prinses Amalia doet mee met springcon­cours - Bruilofts­feest met 180 man beëindigd

3 oktober In één dag zijn er 568 nieuwe coronabesmettingen bij in Brabant. Tilburg spant de kroon met 82 nieuwe gevallen. In dezelfde stad is ook een bruiloftsfeest beëindigd, omdat er meer dan 30 mensen aanwezig waren. De politie telde 180 man binnen. Daarnaast wordt er in de amateursport gespeeld zonder publiek en heeft Mathieu van der Poel de eindzege gegrepen in de BinckBank Tour.