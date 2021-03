Arriva Brabant gaat met meer bussen rijden: dit verandert er in jouw regio

Arriva Brabant gaat vanaf zondag 28 maart met meer bussen rijden. De toename van de bussen is een gevolg van de aantrekkende reizigersaantallen in Brabant. Alle wijzigingen staan vanaf vrijdag 26 maart in de reisplanners. Benieuwd welke wijzigingen in jouw regio doorgevoerd worden? Bekijk hier het overzicht.

Wijzigingen Oost-Brabant

Stadsdienst Den Bosch

- De lijnen 4, 7, 8 en 9 gaan op maandag t/m vrijdag vaker rijden.

- Lijn 2 CS – Hambaken rijdt alle dagen 1x/uur rijden in plaats van 2x/uur.

Stadsdienst Tilburg

- De lijnen 1, 2, 3, 4 en 5 gaan op maandag t/m vrijdag vaker rijden.

- Lijn 3 Koolhoven – Centraal Station – Centrum: het gedeelte Centraal Station – Centrum vervalt op alle dagen. Reizigers kunnen gebruik maken van de lijnen 1, 2, 7 en 8 die hier wel blijven rijden.

-Streeklijnen: d lijnen 90, 96, 99, 134, 135, 136, 140, 141, 142, 143, 158, 300, 301, 305, 306 gaan op maandag t/m vrijdag vaker rijden.

- Lijn 154 gaat weer rijden.

Schoolliners

- Schoolliners 601, 630, 631, 638, 639, 643, 644, 662, 690 en 692 blijven rijden of gaan weer rijden.

Buurtbussen

- Alle buurtbussen van Arriva rijden weer sinds 1 maart.

Transferiumlijnen Den Bosch

- Voorlopig rijdt alleen lijn 60 (P+R Deutersestraat – Centrum). Deze lijn rijdt alleen overdag op werkdagen tussen 7:00 – 19:00 uur, zaterdagen tussen 8:00 – 19:00 uur en op zondagen tussen 10:30 – 18:00 uur.

Wijzigingen West-Brabant

Dinteloord

- In Dinteloord neemt Arriva vanaf zondag 28 maart de nieuwe halte Noordlangeweg voor de lijnen 110,111 en 310 in gebruik. Voor deze lijnen vervallen de haltes Zuideinde en Dorus Rijkerstraat. Buurtbus 200 rijdt wel langs de halte Zuideinde en de route wordt verlengd tot de nieuwe halte Noordlangeweg en de buurtbus stopt ook bij de Dorus Rijkersstraat.

Stadsdienst Breda

Wijzigingen maandag t/m vrijdag

- De lijnen 1, 2 en 4 gaan vaker rijden.

- Lijn 8 en 9 zijn afgestemd op de lestijden van het onderwijs en kunnen tussentijds wijzigen. Tijdens de toetsweken van Avans hogeschool rijden op bepaalde dagen extra ritten naar/van Breepark.

Wijzigingen zaterdag

- Lijn 4 en 5/7 rijden zaterdagochtend 2x i.p.v. 4x per uur naar Princenhage en Heusdenhout. Lijn 1 en 2 rijden zaterdagmiddag 2x i.p.v. 4x per uur naar Hoge Vucht. Gezamenlijk wordt 4x per uur naar Hoge Vucht gereden.

Streeklijnen

Wijzigingen maandag t/m vrijdag

- De lijnen 115, 117, 119, 122, 123, 132, 310, 311, 325, 326, 328 en 402 gaan vaker rijden. Lijn 327 rijdt op het traject Tilburg – Oosterhout v.v. in de late avond 1x i.p.v. 2x per uur. Lijn 328 rijdt in de spitsuren weer van en naar Tilburg, in de daluren alleen tussen Oosterhout, Vrachelen en Busstation. Reizigers tussen Oosterhout – Tilburg v.v. kunnen in de daluren lijn 327 gebruiken.

- Brabantliners 400 en 401 van en naar Utrecht rijden in de daluren 1x i.p.v. 2x per uur. Op het gezamenlijke traject wordt 2x per uur gereden.

- Brabantliner 400 rijdt in de daluren niet meer tussen Oosterhout Zuiderhout en Busstation. Reizigers kunnen als alternatief de lijnen 325, 326 en 327 gebruiken.

Wijzigingen zaterdag

- Lijn 25 vervalt. Reizigers van en naar Bergse Plaat kunnen gebruik maken van Bravoflex.

- Lijn 103 wordt ingekort tot het traject Roosendaal Station – Oud Gastel. Hiermee vervalt de verbinding Roosendaal Station – Roosendaal Westrand en Oud-Gastel - Willemstad. Reizigers van en naar Westrand kunnen reizen met lijn 112 naar/van de halte Rubenslaan. Reizigers van en naar Fijnaart en Willemstad kunnen gebruik maken van Bravoflex.

- Lijn 120 Werkendam – Gorinchem vervalt. In de gemeente Altena kan gebruik worden gemaakt van Bravoflex.

- Lijn 121 Den Bosch – Gorinchem vervalt. Lijn 135 rijdt ook zaterdag overdag van en naar Wijk en Aalburg dorp. In de gemeente Altena kan gebruik worden gemaakt van Bravoflex.

- Lijn 325/326/327 Breda Centraal Station – Oosterhout. De middagfrequentie van 6x per uur tussen Oosterhout en Breda start een uur later (vanaf 12 uur).

- Lijn 327 rijdt op het traject Tilburg – Oosterhout v.v. in de late avond 1x i.p.v. 2x per uur.

- Brabantliner 400 rijdt niet meer tussen Oosterhout Zuiderhout en Busstation. Reizigers kunnen van de lijnen 325, 326 en 327 gebruik maken.

- Brabantliner 401 Breda – Utrecht. De laatste rit zaterdagnacht Breda – Utrecht v.v. vervalt. Er rijdt een nieuwe late rit van Breda (22:59) naar Sleeuwijk Tol (23:34).

Wijzigingen zondag

- Lijn 327 rijdt op het traject Tilburg – Oosterhout v.v. in de late avond 1x i.p.v. 2x per uur.

Buurtbussen

- Alle buurtbussen van Arriva rijden weer sinds 1 maart.

Schoolliners

- Schoolliners 610, 613, 614, 615, 617, 618, 620, 621, 628, 632 (naar Tilburg) en 633 blijven rijden of gaan weer rijden.

- Het aantal ritten van schoolliner 620 Werkendam – Dordrecht v.v. wordt terug gebracht naar 2 ritten in de ochtend van Werkendam naar Dordrecht en in de middag 2 ritten terug van Dordrecht naar Werkendam.

- Schoolliners 668 t/m 676 naar Andel Prinsentuin rijden voorlopig volgens het verkorte lesrooster en kunnen tussentijds wijzigen. De eerste ochtendrit van lijn 676 vervalt. Scholieren kunnen met lijn 628 naar Kromme Nol reizen en daar overstappen op de lijnen 674 of 675.

- Winterschoolliner 685 Zundert – Etten-Leur vervalt per 28 maart.