Arriva verwacht lichte stijging in aantal reizigers en past dienstregeling aan

Monique uit ‘Ik Vertrek’ tijdelijk terug in Brabant: ‘Er kwam geen geld meer binnen’

25 februari HELMOND - Maarten en Monique van den Hurk zeiden in 2009 Helmond vaarwel. Ze gooiden het roer om en vertrokken met dochter Sanne naar Sevilla, gevolgd door de camera van ‘Ik Vertrek’. Hun toekomst lag in Spanje. Maar nu is ze weer in haar geboorteplaats. Noodgedwongen. Om geld te verdienen.