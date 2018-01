Arsenaal aan wapens was 'een vriendendienst'

Maar het wordt anders als het om een arsenaal gaat van ruim dertig wapens, waaronder granaten, en bijna 6000 kogels. ,,Dan zit u stevig in de penarie”, zei een rechter vrijdagochtend tegen een man uit Asten.

Steunfraude

In september vorig jaar wilden politie en gemeente Erik van de K. (49) controleren op steunfraude. Hij was niet thuis in Asten maar zoals elke dag op het terrein van een kleine hondenclub. Daar aangekomen zagen agenten dat hij net iets in zijn auto aan het laden was. En er was een geweerloop zichtbaar.

Dat was het topje van een enorme ijsberg, tot verbijstering van de politie vond ze elf geweren, twintig pistolen, traangas, een kogelvrij vest en duizenden kogels. Een paar ervan waren geen vuur- maar gaswapens. Het kleiner spul lag in een kluis maar de geweren bovenop keukenkastjes van de kantine en in een transformatorhuisje. De vondst van een enorme oude brisantgranaat liet alle alarmbellen afgaan, de explosievendienst liet hem meteen ploffen.

Toen ze even later bij hem thuis keken, bleven de haren overeind. Het ging om een vereenzaamde man en het huis leek nauwelijks bewoond, maar er lagen nazi-spullen en wietlampen. ,,Enge combinaties waar iedereen erg zenuwachtig van wordt”, zei rechter Scheele. Tijdens de zitting kwam er een ander verhaal naar boven waardoor de officier zijn aanvankelijke strafeis van zes jaar cel bijstelde naar vier en uiteindelijk drie jaar waarvan eentje voorwaardelijk.

Eenzaam

Het verhaal kwam er met horten en stoten uit. Als jongvolwassene woonde de man bij zijn vader. Die had een goede vriend die een tweede vader werd. Een belangrijke man voor hem, hij haalde hem uit het huis en de eenzaamheid. Hij mocht mee op de vrachtwagen naar het buitenland en ze bezochten veel oorlogsmuseums.

Eind negentiger jaren, zijn vader was inmiddels gestorven, moest die persoon opeens de cel in. Diens huis moest leeg en al de wapens kwamen te voorschijn. Of Erik ze zo lang kon bewaren? Liever niet, maarja, zeg maar eens nee. Hij nam al het spul in huis. Toen de vriend later vrijkwam ging hij elders in het land samenwonen en bleven de wapens in Asten. Waarom hij ze toen niet teruggaf? Dat wist de -beperkte- man eigenlijk niet.

Toen de vriend wat later zijn eigen leven nam, bleef hij er ook mee zitten. Weggooien van andermans spul, wat de rechters logisch leek, kreeg hij niet over zijn hart. ,,Dat doe je niet.” In 2008 was er een eng moment voor hem, de politie viel binnen op zoek naar een wietplantage. Die vond ze niet. Wel een onklaar gemaakte oorlogsgranaat van vader en een balletjespistool.

De granaat ging naar de explosievendienst; de man zei niets over al het spul dat hij inmiddels ‘naar de club’ had gebracht. Dat is een hondenverening met een stuk of tien leden, op een terreintje van zijn broer. Daar bracht hij zijn dagen door, tussen vogels en het groen. ,,Ik vond er rust.” Hij hield het terrein bij en was er omdat er ook wel eens werd ingebroken. ,,Nóg gevaarlijk dus”, merkte Scheele op. ,,Ja, ik moet er niet aan denken”, beaamde de Astenaar.

Hete tranen

Hoewel de man zijn best deed op zijn verhaal kwam het er erg moeilijk uit. Hij brak helemaal toen het over de club ging. Die is gesloten wegens de wapenvondst. ,,Vreselijk, al die mensen dragen me een warm hart toe en dan gebeurt er dit”, snikte hij tussen hete tranen door.

De officier heeft lang over de zaak nagedacht, zei hij. ,,Voor zo’n wapenvracht, met scherpe munitie, kun je zes jaar de cel in en dat leek niet onlogisch. Naarmate het dossier duidelijker werd ben ik er anders naar gaan kijken en leek vier jaar, waarvan een voorwaardelijk beter passen. Nu het hele verhaal er ligt, wil ik daar nog een jaar vanaf halen.”

,,Criminele opzet zie ik niet. Wel is hij strafbaar. Hij wist wat hij had, dat het verboden is, en gevaarlijk. En er zijn genoeg momenten geweest waarop hij er vanaf kon komen. Er zijn inleveracties geweest, hij had bij de eerste inval in 2008 alles op kunnen biechten en waarom gooi je het niet weg?”