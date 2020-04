‘Artsen zien hulp vragen te vaak als gezichtsverlies’

Covid-19, de ziekte die het corona-virus veroorzaakt, is nog behoorlijk onbekend en kent een grillig, onvoorspelbaar verloop. Juist dát doet ook iets met artsen, verpleegkundigen, verzorgenden. ,,Er is soms geen peil op te trekken. Dan vraag je je af: wat hebben we gemist? Heb ik iets over het hoofd gezien? Het is zó frustrerend.” Weet ook Aart Koopmans, intensivist (medisch specialist op de ic) van ziekenhuis Bernhoven in Uden, het epicentrum van de corona-uitbraak. Juist ook dit ziekenhuis kreeg het zwaar te verduren, is overspoeld met door het virus besmette patiënten.