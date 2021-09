Asielzoekerscentra raken overvol: waar moeten vluchtelingen in Brabant naartoe?

In de eerste acht maanden van dit jaar klopten bijna 21.000 asielzoekers aan bij een van de aanmeldcentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dat zijn er al bijna net zo veel als in heel 2020, toen 24.000 mensen ‘instroomden’. Dat blijkt uit cijfers van het COA. Eerder deze maand maakte de organisatie bekend op korte termijn ten minste 4.000 extra plekken nodig te hebben. Het aantal asielaanvragen ligt hoger dan verwacht en statushouders verblijven langer op de locaties vanwege krapte op de woningmarkt. Ook zijn er veel evacués uit Afghanistan.

Budel

Het grootste azc in Brabant is in Budel - Randweg Oost, met een capaciteit van maximaal 1500 plaatsen. Onlangs meldde deze krant dat het nog maar de vraag is of dit asielzoekerscentrum wel kan blijven voortbestaan: het draagvlak in het dorp is tanende, de lokale politiek wil een definitieve oplossing voor de overlast en de burgemeester wil af van lieden die niets in zijn gemeente te zoeken hebben.

Quote Onze inwoners mogen geen last hebben van mensen die hier in zijn algemeen­heid niks te zoeken hebben Roland van Kessel, burgemeester gemeente Cranendonck

Die burgemeester, Roland van Kessel, weet het niet meer. Hij stelt alles gedaan te hebben wat binnen zijn mogelijkheden en bevoegdheden valt, liet hij vorige week optekenen. ,,Ik heb geen knop meer om aan te draaien. Ik heb aangegeven bij het COA en de staatssecretaris dat de koek beter verdeeld moet worden. Onze inwoners mogen geen last hebben van mensen die hier in zijn algemeenheid niks te zoeken hebben”, merkte de burgervader op.

Het azc op een deel van de voormalige Nassau Dietzkazerne is sinds 2014 als zodanig in gebruik. Mocht de opvanglocatie sluiten, waar moeten de asielzoekers dan naartoe?

Het azc van Oisterwijk, waar ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden opgevangen, ligt in een bosrijke omgeving.

Oisterwijk

Wellicht in de Oisterwijkse opvanglocatie, waar 450 asielzoekers ondergebracht kunnen worden. Daar verloopt echter ook niet alles volgens plan. Wel is daar het aantal incidenten met asielzoekers gedaald, meldde COA in juli. Vorig jaar kwam het uit op 302, waar dat een jaar eerder nog 393 was en het jaar daarvoor 474. Daarmee steekt Oisterwijk ook gunstig af tegen het azc in Overloon, waarvan bekend werd dat de gemeente Boxmeer niet meer verder wil met het COA.

Overigens is het ook nog onzeker of de Oisterwijkse azc in stand blijft. De gemeente staat dit jaar opnieuw voor de keus of het de bestuursovereenkomst, die tot en met 1 juli 2022 loopt, met het COA wil verlengen. Het azc is al 31 jaar gevestigd aan het begin van de Scheibaan.

Quote Een belbus zien wij niet als oplossing voor onder meer het azc. Voor de gemiddelde Afghaan gaat dat niet werken Sandra Diepstraten, wethouders Gilze en Rijen

Gilze

In Gilze (Prinsenbosch) huist eveneens een opvanglocatie voor asielzoekers. Daar kunnen maximaal 1.200 mensen terecht. De huidige bestuursovereenkomst is voor onbepaalde tijd. Het is na Ter Apel (2.000 mensen) en Budel (1.500 mensen) het grootste ‘reguliere’ centrum in Nederland.

Tilburg

Tot slot zijn er nog twee azc's in Tilburg, bij de Stationsstraat en de Baden Powellaan. In beide kleinschalige woonlocaties kunnen maximaal twintig mensen terecht en deze plekken zijn bedoeld voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Kaartje met de opvanglocaties in Nederland:

