Astens Manifest ondertekend in bijzijn minister: ‘De gemeente Asten heeft haar nek uitgestoken’

Woningcor­po­ra­tie halveert tuinen vanwege instor­tings­ge­vaar: ‘Dat wordt weinig buiten zitten’

BERGEN OP ZOOM - Nu nog altijd onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de verzakking van de tuinen aan de Goudbaard in Bergen op Zoom, heeft woningcorporatie Stadlander de tuinen van de 22 huurders tijdelijk gehalveerd met een hekwerk. ,,Hoe moeten wij nu de zomer doorbrengen?”