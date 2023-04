‘Astraante’ gele dialectbordjes van Veers Erfgoed moeten weg van gemeente: ‘Prima zo’

Robbemond ziet Willem II groeien: ‘De Graafschap is wisselval­lig gebleven, wij zijn juist een stuk beter geworden’

Willem II neemt het zaterdagavond thuis op tegen De Graafschap, dat in de strijd om de play-offs vecht voor de allerlaatste kans. En dus is trainer Reinier Robbemond op zijn hoede. Ook gaat hij in op de vraag wie de vervanger wordt van de geschorste Erik Schouten.