Astrid Joosten vindt liefde in Brabant

De Koningsspe­len, de vroegere sportdag maar dan nóg erger

6:41 Het is om veel redenen heel fijn om kind te zijn. Dat je niks écht moet bijvoorbeeld, behalve dan je kamer opruimen en je best doen op school, maar hé: je kunt niet alles hebben. Urenlang met Lego bouwen, tig ­tekeningen maken en buitenspelen tot je zwart ziet van het zand. Daarmee stoppen hoeft alleen als de macaroni op tafel staat of dat het nu echt – ja nu écht! – bedtijd is. Wat een leven!