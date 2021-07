Astrologen kunnen niet voorspellen, maar Dré Aukes...: ‘Ik zag al dat je een kwartier te laat zou zijn’

Eén op de vier volwassenen leest horoscopen en 12 procent neemt de wereld van sterrenwichelarij min of meer serieus. De 81-jarige Dré Aukes uit Rijen is veranderd van horoscoophater in professioneel astroloog. En dat heeft hij in een boekje opgeschreven ‘voor de lezer die er niet in gelooft’.