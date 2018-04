Autistische 16-jarige jongen is gevonden 'bij de grote gele M'

Splinter­nieu­we iPhone X ontploft in jaszak: 'Er kwam allemaal rook onder de tafel vandaan'

24 april EINDHOVEN/MARIAHOUT - Ron Barten (20) uit Mariahout is opgelucht dat hij het zonder brandwonden kan navertellen. Twee weken geleden toen hij met een vriend in de kantine van de Technische Universiteit (TU/e) in Eindhoven zat te lunchen ontplofte zijn splinternieuwe iPhone X in zijn jaszak. ,,Opeens kwam er allemaal rook onder de tafel vandaan en hoorden we een sissend geluid" vertelt de 20-jarige bouwkunde student. ,,Mijn vriend wees naar mij, maar van verbazing kon ik nauwelijks een woord uitbrengen.''