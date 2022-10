Auto raakt boom en slaat over de kop bij Wanroij, automobilist gewond

met video Twee bouwvak­kers vallen meters naar beneden en raken gewond aan de Parade in Den Bosch

DEN BOSCH - Hulpdiensten zijn vrijdagmiddag massaal uitgerukt voor een ongeval in een gebouw aan de Parade in Den Bosch. Twee bouwvakkers zijn een meter of 5 naar beneden gevallen. Het gebouw op de hoek met de Peperstraat staat in de steigers.

21 oktober