Auto rijdt huis binnen in Luyksgestel, meerdere gewonden

Weer pas­san­ten­on­der­zoek in zaak liquidatie Dennis Struijk: uitgebrande auto onderzocht

16 september SON - De politie heeft donderdagavond diverse mensen gesproken tijdens een passantenonderzoek gedaan in de Vlinderstraat in Son. Daar brandde op 31 augustus een auto uit waarvan de politie vermoedt dat deze is gebruikt als vluchtauto na de liquidatie van Dennis Struijk.