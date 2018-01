Auto rijdt huis van Brabants stel binnen: 'Mijn moeder viel uit de stoel'

Aan het einde van de middag wordt de pui provisorisch dichtgemaakt. Sjoerd van der Stroom staat buiten op het trottoir te kijken. Hij vertelt: “Mijn moeder zat in de stoel spruitjes schoon te maken. Mijn vader schilde een sinaasappeltje. Op dat moment ramde de auto hun huis.”

De auto moet in flinke vaart tegen de stenen muren zijn aangereden, ‘want de achterkant stond in de woonkamer. Mijn moeder – ze is 86, mijn vader 88 jaar – viel uit de stoel. Het was een grote puinhoop in de kamer. Een glazen tafel is vernield. Er lagen overal stenen".

Volledig scherm De muur van de woning aan de Gravin van Leeuwensteinstraat is provisorisch dichtgemaakt. © Gerlach Hochstenbach

Sjoerd werd op zijn werk in Amsterdam gebeld en is onmiddellijk naar Bavel gereden. “Mijn vader is door het ambulancepersoneel onderzocht, mijn moeder is meegenomen naar het ziekenhuis. Maar gelukkig viel het allemaal mee en mocht ze daar snel weer weg.”

Experts van bouw- en woningtoezicht zijn ter plaatse geweest. Onderzoek heeft uigewezen dat er geen direct instortingsgevaar is. Wel moet een deel van de gevel gesloopt worden. De schrik zat er goed in bij de ouders van Van der Stroom, en dat geldt ook voor de automobilist die de ravage had veroorzaakt. Hij wilde wegrijden, maar had zijn auto in zijn achteruit staan waarna hij in volle snelheid tegen de woning is geknald.

Van der Stroom spreekt van een geluk bij een ongeluk als hij wijst op de glazen pui naast de plek waar de auto de woning is binnengegaan. “Als hij door die ruit was gegaan, was hij in de keuken tot stilstand gekomen. Dan weet ik niet of mijn ouders er nog waren geweest.”



Zijn onfortuinlijke vader en moeder kunnen nog niet terug naar hun woning, benadrukt Van der Stroom. "Voorlopig blijven ze bij mij."