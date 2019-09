Auto rijdt publiek in bij race in Leende, vier gewonden: organisatie vermoedt opzet

COLUMN PLAATS DELICT Haarendael, kroniek van een aangekon­dig­de ramp

13:05 HAAREN - ‘Haaren, Noord-Brabant, Nederland: let toch op uw zaak’. Die waarschuwing is de laatste zin van het boek dat Peter Bak vorig jaar juni publiceerde over de donkere jaren waarin de Duitsers het voormalige grootseminarie Haarendael gebruikten als gevangenis en gijzelaarskamp. Bak had gezien in wat voor verloederde toestand het landgoed langs de N65 verkeerde en maakte zich ernstig zorgen.