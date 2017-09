Auto's, elektronica, kleding: ambtenaar liet gemeente betalen voor meer dan miljoen aan nieuwe spullen

Auto’s, elektronica, bomen en planten, het onderhoud van de tuin, dames- en herenkleding, damesschoenen en wijn: Pieter H. liet de gemeente Helmond voor allerlei spullen en diensten opdraaien. De hoge ambtenaar, ongeveer tien jaar ‘chef inkoop’, fraudeerde alleen al in zijn laatste drie jaar voor minimaal 450.000 euro. Dat blijkt uit het onderzoek van de gemeente Helmond dat donderdagavond openbaar werd gemaakt.

Slinkse wijzes

Daaruit komt naar boven dat de Limburger via allerlei slinkse wijzes sjoemelde met de facturen. In sommige gevallen kreeg hij daarbij zelfs hulp van leveranciers. In totaal zijn er twaalf ondernemingen in beeld die, al dan niet bewust, spullen en diensten leverden aan H., maar de rekening richting Helmond stuurde. Justitie heeft drie bedrijven op de korrel en ook de gemeente overweegt tegen enkele bedrijven gerechtelijke stappen.

Bij negen leveranciers werd in totaal voor 450.000 euro aan foute facturen aangetroffen. Van de drie bedrijven die door het OM worden onderzocht, is nog niet bekend voor hoeveel er is gesjoemeld. Er wordt rekening gehouden met ‘enkele tonnen’. Maar de werkelijke schade voor de gemeente ligt nog veel hoger. Zo zijn er nog de kosten (260.000 euro) van het onderzoek dat de gemeente door de bureaus PricewaterhouseCoopers en I-Tek liet doen. Bovendien zijn de eerste zeven jaar (2006 – 2013) dat H. in dienst was niet onderzocht. Het stadsbestuur vindt dit te duur, ook omdat ze niet weten of de schade valt te verhalen.

Deels verzonnen CV

Dat de Limburger, die werd aangenomen op een deels verzonnen CV, ook in zijn eerste jaren fraudeerde, staat haast vast. Al in 2008 trok een collega aan de bel over verdachte facturen. En dat gebeurde opnieuw in 2014. “Die meldingen zijn toen niet op waarde geschat en hebben ons daardoor nooit bereikt”, zegt burgemeester Elly Blanksma. Sowieso hebben ze op het stadskantoor zitten slapen. Elke rekening had door minstens twee mensen moeten worden goedgekeurd. In praktijk kreeg H. de vrijheid om als enige een handtekening te zetten. Die procedures zijn nu door de gemeente aangescherpt.