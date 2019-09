Auto vliegt met 175 kilometer per uur uit de bocht op A4 bij Woensdrecht tijdens achtervolging

Bestuurder overleden nadat auto tegen boom rijdt en in brand vliegt in Casteren, politie: ‘Mogelijk geen voorrang verleend’

28 september CASTEREN - Een bestuurder is zaterdagmiddag overleden nadat de auto tegen een boom reed en in brand vloog op de Dorpsstraat in Casteren. Dit gebeurde na een botsing met een andere auto op de splitsing met de weg Driehuis. De bestuurder daarvan is aangehouden, omdat hij geen mogelijk geen voorrang verleende volgens de politie.