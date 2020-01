Autobranden, een ravage en aanhoudingen: dit was de jaarwisseling in jouw regio

Verschillende katten en een konijntje overleefden in Dongen een woningbrand die rond 02.00 uur ontstond. Eerder op de avond kwamen vier honden om bij een brand in Tilburg. De bewoners van het huis waren niet thuis op het moment dat de brand uitbrak.

Volledig scherm Vier honden omgekomen bij woningbrand © De Kort Media / Toby de Kort

In Oisterwijk aan de Koningsvaren werd een berging verwoest door een brand. De aangelegen woning liep ook schade op. Volgens de eigenaar van de woning was vuurwerk de boosdoener, de politie onderzoekt of dat zo is.

Regio Den Bosch: branden en bedreiging

De regio Den Bosch kende een wat onrustig Oud en Nieuw. Om 23.30 uur brandde een auto in Empel volledig uit en de politie onderzoekt nog of er sprake is van brandstichting. In de nieuwjaarsnacht werden twee auto's volledig verwoest door een hevige brand aan de Vierde Slagen in Den Bosch.

Vuurwerk zorgde in Den Bosch voor de nodige problemen. Zo was er een gaslek op de Markt in het centrum van de stad, volgens een brandweerwoordvoerder nadat vuurwerk in een put werd gegooid. En bij basisschool Oberon aan de Waalstraat was er brand, vermoedelijk ook door vuurwerk. Het pand liep rook- en roetschade op en enkele ruiten sneuvelden.

Bij Station Vught werd een ravage aangericht door vuurwerk. Een kaartjesautomaat werd opgeblazen en reclamezuilen werden van de muur geblazen. De schade loopt in de duizenden euro's.

Volledig scherm Ravage bij Station Vught © Bart Meesters

En bij het uitgaan was er ook een incident te noteren. Een 19-jarige man uit Den Bosch vond het nodig om een portier met de dood te bedreigen. Hij werd aangehouden door de politie.

Regio Oss: autobranden blijven doorgaan

Gingen er in 2019 al tientallen auto's in vlammen op in Oss, wat 2020 betreft lijkt daar geen verandering in te komen. Een auto en een bestelbus werden verwoest door een brand.

Volledig scherm Een busje en een auto moesten het ontgelden. © Gabor Heeres/Foto Mallo

Een winkel aan de Houtstraat in het Osse centrum had te maken met brand, nadat er vermoedelijk vuurwerk onder de deur was gestoken. Door met een brandslang onder de deur te spuiten kon de brandweer de brand blussen.

Regio Waalwijk: Veen doet naam eer aan

In Vlijmen brandde rond 01.30 uur een garagebox uit. De oorzaak van de brand is onbekend. Een auto die in de box stond, kon net op tijd weggehaald worden.

Veen staat bekend om de autobranden rondom Nieuwjaar en ook tijdens deze jaarwisseling waren er veel auto's die in vlammen opgingen. Zoals gewoonlijk was de Witboomstraat in Veen het toneel voor de autobranden, waarbij vooral sloopauto's het moesten ontgelden. Een paar honderd mensen aanschouwden het spektakel.

Volledig scherm Autobranden aan de Witboomstraat in Veen. © FPMB / Erik Haverhals

Meierij

Buurtbewoners van de Pluto in Schijndel startte hun nieuwe jaar met een goede daad. De bewoners wisten een 33-jarige automobilist vast te houden nadat hij een aanrijding had veroorzaakt op de Eerdsebaan. In de ochtend ging er in Schijndel nog een auto in vlammen op.

Volledig scherm Een auto is in de nieuwjaarsnacht volledig uitgebrand in Schijndel. © Persburo Sander van Gils

In Boxtel waren er meerdere branden. Auto's gingen in vlammen op en aan de Europalaan moesten brandende vuurwerkrestanten geblust worden.

Bommelerwaard

Een caravan werd in Hedel in brand gestoken. Het voertuig zat vol met autobanden en was door een auto op die plek gereden.