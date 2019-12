Autogigant Van Mossel slaat slag in België

WAALWIJK/ANTWERPEN - Van Mossel Automotive Groep heeft de autobedrijven van familie Van Kelst met vestigingen in Schriek, Aarschot en Leuven en een KIA vestiging in Aarschot overgenomen. De overname is een stap om verder te groeien in België. Van Mossel wil een grote Belgische speler worden.

De transactie is voorgelegd aan de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) en is gepland om voor eind december dit jaar te worden afgerond. Voor de overname heeft Van Mossel overeenkomst bereikt met de familie Van Kelst. Christophe Van Kelst zal de dagelijkse leiding krijgen over de Belgische Van Mossel Peugeot – Citroën vestigingen. Van Mossel neemt alle medewerkers van Van Kelst over.

Antwerpen

Van Mossel is in toenemende mate ook actief in Belgie, waar het in Antwerpen een hoofdkantoor heeft. Eerder werden zowel de Antwerps/Vlaams-Brabantse dealergroep GMAN als de Limburgse Groep Bruyninx reeds overgenomen door Van Mossel. Mercedes CAC Turnhout werd onlangs overgenomen.