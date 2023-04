Automobilist rijdt tegen voorligger aan in Zevenbergen, twee gewonden en grote schade

amateurvoetbal Emplina zo goed als kampioen dankzij matchwin­ner Van Boxtel: ‘Normaal scoor ik nooit’

Het kon vandaag al gebeuren voor Emplina, maar het feest is door de winst van TSC minstens een week uitgesteld. Op bezoek bij Gilze won Emplina met 0-1 dankzij een doelpunt van middenvelder Olav van Boxtel. ,,We realiseren ons nu hoe dichtbij we zijn.”