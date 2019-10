Automobiliste omgekomen bij aanrijding met vrachtwagen op N69 tussen Valkenswaard en Belgische grens, weg afgesloten

Op deze twee plaatsen in Brabant stonden afgelopen kwartaal de meeste files

3 oktober In het afgelopen kwartaal stonden er meer en langere files op de Nederlandse wegen dan vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de ANWB. De filezwaarte is in het derde kwartaal met 20 procent gestegen. Brabant doet niet onder voor de rest van het land met twee plekken in de File top 5 op de A27 en A58.