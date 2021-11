Avondklokrellen en dreigbrieven waren een ramp, maar Primera-bazin Maaike gaat door: ‘Zo trots’

de lijsttrekkers | video Liesbeth van Heeswijk moet verder zonder haar grootste fan: ‘Je moet gewoon vier jaar je uiterste best doen’

Haar vader vroeg het haar steevast, ook in zijn laatste levensfase: ‘Hoe is het met de verkiezingen?’. Want Wim van Heeswijk was heel trots op zijn eigen politica. Nu kan Liesbeth van Heeswijks grootste fan het de lijsttrekker van Liberaal LVC niet meer vragen. Haar vader overleed 22 augustus, op 90-jarige leeftijd. Woensdagavond overleed ook haar moeder, na een kort ziekbed, op 92-jarige leeftijd.

