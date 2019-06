Avondvierdaagsen worstelen met dreigend noodweer: ‘Ouders noemen je al snel een watje’

De meeste organisatoren hebben inmiddels al wat ervaring met flinke lentebuien. Het is elke keer weer een moeilijk besluit of het moet doorgaan of niet, zegt Ad van Duijnhoven van de organisatie in Uden. Met onweer kunnen kinderen niet op pad. Maar het weer is soms moeilijk te voorspellen. ,,Als je het goed doet, hoor je niets. Maar als je het níét goed doet, dan krijg je het te horen. ‘Wat een watjes’, kreeg hij een keer om zijn oren, toen een verwachte onweersbui uitbleef.



Andersom gebeurt het ook. ,,We zaten vanaf 14.00 uur achter de computer en hielden het goed in de gaten. Hadden ook contact met vliegbasis Volkel. Maar uiteindelijk viel de bui een uur eerder dan verwacht, sommigen moesten op dat moment nog binnenkomen.‘’ Ouders waren niet te spreken. ,,We konden geen beslissingen nemen, en hadden geen verantwoordelijkheidsgevoel‘’, beten ze de organisatoren toe.



De mensen achter Stichting Schoolsport Uden komen dinsdag rond de middag bijeen. Dan bepalen ze of de 3.000 deelnemers vanavond op pad mogen. ,,Ik zat al om 08.00 uur achter de computer. De ene site zegt dat het slechte weer alleen in het westen is, de ander dat het om 22.00 uur los gaat, maar sommigen zeggen ook dat het om 20.00 uur al begint‘’, zegt Van Duijnhoven.